نتائج أوّليّلة مباشرة لسيف القدس - زاهر بولس

2021/05/21 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زاهر_بولس نتائج أوّليّلة مباشرة لسيف القدس:1- معركة سيف القدس، هي معركة وليست الحرب كلّها، ولا تزال الحرب طويلة الأمد وقائمة، وقد انتصرت فلسطين في هذه المعركة على الاستعمار الصهيوني الرابض على أرضها، وعلى الاستعمار القديم الذي زرعها ولا يزال ظهيرًا وسندًا لها، وحلفائهم.2- سقطت أوهام مقولة التسوية في مقابل استراتيجيّة التحرير.3- عادت القضيّة الفلسطينيّة إلى الصدارة، ليس في أروقة الأم ......





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