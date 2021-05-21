إسرائيل وحركة حماس توافقان على وقف لإطلاق النار والتنفيذ فجر الجمعة

2021/05/21 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غزة (الاراضي الفلسطينية)-(أ ف ب) – وافقت إسرائيل وحركة حماس الخميس على وقف لإطلاق النار بينهما من شأنه أن يضع حدّاً لتصعيد عسكري دامٍ استمرّ أحد عشر يوماً بينهما وأوقع عدداً كبيراً من القتلى، غالبيتهم من الفلسطينيين، وأتى نتيجة مساعٍ دبلوماسية حثيثة قامت بها مصر خصوصاً.وأعلن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي […]

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