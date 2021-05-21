2021/05/21 | 01:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عودة محاولات قتل واغتيال نشطاء وصحفيين العراق وإسكات أصواتهم، ظهرت مطالب بمقاطعة الانتخابات، ورفع الناشطين شعار "إذا لم تستطع حمايتي..كيف ستحمي صوتي؟" فمن يقف وراء هذه الاغتيالات؟ وما قصة وسم حملة #من_قتلني؟ التفاصيل في الحلقة

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