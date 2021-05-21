2021/05/21 | 02:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، فجر الجمعة، حيز التنفيذ، بعد 11 يوم من التصعيد المتبادل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين يدخل حيّز التنفيذ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين يدخل حيّز التنفيذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).