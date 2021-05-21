وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ

2021/05/21 | 02:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بدء فجر يوم الجمعة سريان وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل.وأمس الخميس، صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل "الكابينت" مساء الخميس على قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ في حدود الساعة 2:00 فجر الجمعة.

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