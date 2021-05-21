وقف اطلاق النار بين حماس واسرائيل يدخل حيز التنفيذ

2021/05/21 | 03:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غزة (الاراضي الفلسطينية)-(أ ف ب) – الزمان دخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ فجر اليوم الجمعة ، بعد ان وافقت إسرائيل وحركة حماس الخميس على وقف لإطلاق النار بينهما من شأنه أن يضع حدّاً لتصعيد عسكري دامٍ استمرّ أحد عشر يوماً بينهما وأوقع عدداً كبيراً من القتلى، غالبيتهم من الفلسطينيين، وأتى نتيجة مساعٍ دبلوماسية […]

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