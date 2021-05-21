ترحيب دولي بوقف إطلاق النار في غزة

2021/05/21 | 03:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الأمم المتحدة وعدد من دول العالم بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 2:00 من صباح الجمعة، بالتوقيت المحلي.

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