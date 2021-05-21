جردته البحرين من الجنسية.. ناشط يتهم بريطانيا بتعقيد وضعه كلاجئ سياسي

2021/05/21 | 04:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خص الناشط الحقوقي، سيد أحمد الوداعي، ومؤسس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، صحيفة الغارديان البريطانية بمقال يكشف فيه تفاصيل حرمانه من جنسيته البحرينية ومعاناته المستمرة في بلد اللجوء بريطانيا.

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