رومانيا تضبط 1.5 طن من الهيروين قادمة من إيران

2021/05/21 | 05:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الرومانية، الخميس، أنها ضبطت في ميناء كونستانتا (جنوب شرق) ما يقرب من 1500 كلغ من الهيروين مهربة من إيران، في واحدة من أضخم عمليات تهريب المخدّرات التي يتمّ إحباطها في السنوات الأخيرة في دولة عضو في الاتّحاد الأوروبي.

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