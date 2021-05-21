بلينكن يزور الشرق الأوسط

2021/05/21 | 05:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت واشنطن، مساء الخميس، أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، سيتوجه إلى الشرق الأوسط "في الأيام المقبلة"، وذلك في أعقاب دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ وتوقف 11 يوما من القصف المتبادل بين الطرفين.

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