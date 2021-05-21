قبل أقل من شهر على البطولة.. حرمان كولومبيا من استضافة كوبا أميركا

2021/05/21 | 06:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، الخميس، نقل بطولة كوبا أميركا 2021 خارج كولومبيا بعد موجة من الاضطرابات المدنية في البلاد.

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