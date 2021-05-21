مايكروسوفت تحدد رسميا موعد إيقاف

2021/05/21 | 06:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "مايكروسوفت"، اعتزامها وقف العمل بمتصفحها الشهير "إنترنت إكسبلورر"، بعد أكثر من 25 عاما على إطلاقه.

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