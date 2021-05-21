إدارة بايدن والانقسام الديمقراطي بشأن القضية الفلسطينية

2021/05/21 | 07:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظهر استطلاعات الرأي وكذلك بعض التقارير أن ثمة تباين آخذ في التزايد داخل أجنحة الحزب الديمقراطي الأميركي بشأن الموقف مما يجري حاليا في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل وكذلك بشأن الموضوع الفلسطيني بصورة عامة.

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