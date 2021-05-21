ماذا بعد ان استردت الهوية روحها؟ - جواد بولس

2021/05/21 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس ماذا بعد أن استردت الهوية روحها؟ مرّت علينا أيام صدامات صعبة وخطيرة للغاية؛ وهي، وإن بدت شبيهة بما سبقها من مواجهات خاضتها مجتمعاتنا ضد سياسات حكومات اسرائيل المتعاقبة، فإنها تختلف عنها جوهريًا، لا في حدتها أو في حجمها فحسب.ليس من الحكمة أن نستبق النهايات وأن نتحدّث عن الخلاصات والنتائج بينما لا زالت ماكينات الدمار الاسرائيلية تسقط حمم صواريخها وتخلف القتلى والدمار داخل ......





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