الإنسحاب من التواجد في مجتمع فاشل - محمد حسين يونس

2021/05/21 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس أن تعيش في مجتمع ينهار بكل القياسات ..



عاجز عن إحداث التغيير أو التأثيرأومزاولة الصراع ..



بين بشر ينهكهم السعي من أجل توفيردرجة مناسبة من الأمان يستحيل الحصول عليها ..



يرعبهم الخوف من السقوط الطبقي و الإحتياج ..مهما راكموا من أموال .مجتمع إستولت علي المقادير فيه عصابات مسلحة..



تسيره بجشع من أجل جني مزيد من الأرباح و النفوذ تعيش فيه بسبب خلق الفقر و إفتقاد العدالة كل أنواع الكراهية ..وتديره أ ......





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