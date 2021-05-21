شيءٌ من اللغة العربية ح15 (الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل) أصل ثانيهما وثالثهما مبتدأ وخبر. - مديح الصادق

2021/05/21 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديح_الصادق هذا هو القسم الرابع من النواسخ الفعلية بعد (كان وأخواتها)، و(كاد وأخواتها)، و(ظنَّ وأخواتها).عددها سبعة هي: (أرَى، أعلَمَ، أنبَأَ، نَبَّأَ، أخبَرَ، خبَّرَ، حدَّثَ).1- أرَى: (أرَى الأستاذُ الطلابَ الامتحانَ واجباً).



أرَى: فعل ماضٍ، مبني على الفتح، لا محلَّ له من الإعراب.الأستاذُ: فاعل، مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.الطلابَ: مفعول أول، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ......





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