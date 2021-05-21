شراء أميركا لغرينلاند يعود للواجهة.. وبلينكن يحسم الجدل

2021/05/21 | 08:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة "لم تعد مهتمة" بشراء غرينلاند، وذلك بعد "الاقتراح الخيالي" الذي قدمته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2019 لضم الأراضي الدنماركية المتمتعة بالحكم الذاتي، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

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