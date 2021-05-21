2021/05/21 | 08:24 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكليف العميد غالب العطية متحدثا باسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/21 | 08:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف العميد غالب العطية متحدثا باسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف العميد غالب العطية متحدثا باسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).