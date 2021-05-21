ماذا بعد حرب الـ11 يوما؟.. عودة التهدئة

2021/05/21 | 08:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، يبدو أن كل من الطرفين على استعداد للعودة إلى وضعهم الراهن الهش، بحسب تعبير كاتب مقالات الرأي كاتب مقالات الرأي في صحيفة "واشنطن بوست"، إيشان ثارور.

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