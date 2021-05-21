2021/05/21 | 08:55 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرائح ذكية من غوغل تكشف "الأمراض الجلدية" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/21 | 08:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرائح ذكية من غوغل تكشف "الأمراض الجلدية") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرائح ذكية من غوغل تكشف "الأمراض الجلدية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).