2021/05/21 | 08:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني رحبت أطراف عدة، الجمعة، بوقف إطلاق النار بين الكيان الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية ودخوله حيز التنفيذ بعد تصعيد عسكري استمر بينهما لمدة 11 يوما، فيما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد 11 يوماً من الدمار..



ترحيب عربي ودولي بـ”هدنة غزة” المركز الخبري الوطني.

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