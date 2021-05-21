الكهرباء تنفي نية الوزير تقديم استقالته

2021/05/21 | 08:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، وجود نية لدى الوزير ماجد مهدي للتنحي عن المسؤولية.وذكرت الوزارة في بيان، أنه “لا زال هنالك استهداف كبير من قبل بعض الاعلام والفضائيات يطال المؤسسات الخدمية والوزارات الاتحادية ويقتطع المقاطع الجزئية والتصريحات ويضلل الرأي العام بدعايات لا صحة لها ويروج لتأليب الشارع باخبار مغلوطة، حيث روجت بعض […]

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