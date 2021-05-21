الزراعة تعلن معدل إنتاج اللحوم والاستهلاك المحلي لعام 2020

2021/05/21 | 09:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاجأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن معدل إنتاج اللحوم والاستهلاك المحلي لعام 2020، فيما أشارت الى أن ثلاثة عوامل تقف وراء ارتفاع الطلب على البروتين الحيواني.وقال الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد الحسين لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "احصائيات إنتاج اللحوم في العراق العام 2020، بلغت للحوم البيضاء "الدواجن المجزورة" 103 آلاف طن، واللحوم الحمراء 111.4 ألف طن، والأسماك 59.1 ألف طن".وأضاف أن "هناك طلباً متزايداً على البروتين الحيواني ،خصوصاً مع الزيادة السكانية ،وكذلك ارتفاع مستوى المعيشة ،وارتفاع معدلات الاستهلاك"، لافتاً الى أن "حاجة الفرد السنوية من اللحوم البيضاء كمعدل 20-21 كيلوغراماً سنوياً، أما اللحوم الحمراء فبمعدل 12 كيلوغراماً للفرد سنوياً".وتابع عبد الحسين أن "احصائية العام 2021 لم تنجز لأن السنة لم تنته بعد".

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