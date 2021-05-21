نائب يطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان لأنصاف هذه المحافظة

2021/05/21 | 09:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، اليوم الجمعة، بعقد جلسة طارئة مخصصة لإنصاف محافظة ذي قار، حسب تعبيره.وقال الجابري في تغريدة على موقع تويتر، إنه “عندما صوتنا على ذي قار منكوبة لم تكن غايتنا تسجيل موقف او كسب العواطف لأنها فعلا منكوبة شعبيا ورسميا ولم يصلها الا رذاذ الوعود والشعارات”، مطالباً بـ”عقد […]

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