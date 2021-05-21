2021/05/21 | 09:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضرمت مجموعة من المحتجين النار في سيارات مدنية محطمين زجاج بعض المبان، وهاجموا الشرطة خلال ليلة من العنف في مدينة سوانسي البريطانية، وذلك على خلفية وفاة أحد سكان مدينتهم، إلا أن السلطات الأمنية اعتبرت أن الوقفة الاحتجاجية تحولت إلى أعمال عنف وشغب.

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