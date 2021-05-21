2021/05/21 | 09:25 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيفاء وهبي "مرشحة" اللبنانيين لمنصب وزيرة الخارجية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/21 | 09:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيفاء وهبي "مرشحة" اللبنانيين لمنصب وزيرة الخارجية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيفاء وهبي "مرشحة" اللبنانيين لمنصب وزيرة الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).