الزراعة تعلن عن معدل إنتاج اللحوم والاستهلاك المحلي لعام 2020

2021/05/21 | 09:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن معدل إنتاج اللحوم والاستهلاك المحلي لعام 2020، فيما أشارت الى أن ثلاثة عوامل تقف وراء ارتفاع الطلب على البروتين الحيواني.وقال الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد الحسين، في تصريح صحفي، إن “احصائيات إنتاج اللحوم في العراق العام 2020، بلغت للحوم البيضاء “الدواجن المجزورة” 103 آلاف طن، واللحوم […]

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