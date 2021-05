وإن تأخَّرَ مخاضُها// ومضات - ريتا عودة

2021/05/21 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

#ريتا_عودة ((غزَّة))غزّة عروسٌ،مِنْ كَفَنِهَا بدَلالٍنهضَتٔ-;-لترتديَالرَّبيعَ ثوبًابعدمَا أتاهَا النَّصْرُبالبَلابِل.#ريتا_عودة / حيفا20.5.2021Gaza is a brideWho woke up fromIts tombTo wear springAs a garmentAs victoryBrought to herNightingales.***((رُؤيا))رأيتُفيما يرَى النائمو ......





