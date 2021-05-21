قانون لمعالجة ظاهرة تحويل البساتين الى أحياء سكنية

2021/05/21 | 09:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – وسام الملا

كشفت لجنة الخدمات النيابية ، اليوم الجمعة، عن وجود مشروع قانون داخل اللجنة لحل مشكلة البساتين التي تحولت الى أحياء سكنية.

وأكد عضو اللجنة مضر السلمان في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مشروع القانون يقضي بتحويل جزء من الأرض الى صاحبها الأصلي"، مشيراً الى أن "الجزء الآخر من مشروع القانون يحيل الأراضي للدولة ،التي تقوم بدورها بتحويلها للأهالي بعد أن يتم فرزها".

وأضاف السلمان أن "مشروع القانون يقضي أيضا بإعادة التصاميم الرسمية للأحياء بما يناسب تلك الأحياء".

وتفشت ظاهرة تحويل الأراضي الزراعي الى مناطق سكنية في عموم المحافظات ما شكل تهديداً للمساحات الخضراء وعشوائية في البناء والضغط على البنى التحتية للخدمات.

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