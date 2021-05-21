مع اقتراب إحياء الاتفاق النووي.. النفط يتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس

2021/05/21 | 09:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يتجه خام برنت صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس، مع استعداد السوق لاحتمال زيادة تدفقات النفط الخام الإيراني مع اقتراب طهران من إحياء الاتفاق النووي.تم تداول العقود الآجلة للنفط في لندن بالقرب من 65 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها بأكثر من 6٪ خلال الجلسات الثلاث الماضية.وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن القوى […]

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