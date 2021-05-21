حملة الشهادات العليا يمهلون مجلس الخدمة اسبوع واحد لاطلاق الاستمارة الالكترونية

2021/05/21 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

امهل حملة الشهادات العليا في العراق، اليوم الجمعة، مجلس الخدمة اسبوع واحد لاطلاق الاستمارة الالكترونية.

وقالت رئيس تجمع وطن لحملة الشهادات العليا، رواء الجاف، في بيان مقتضب، انه "في حال لم يستجيب المجلس لمطلبنا ستكون لنا ثورة تضم جميع حملة الشهادات العليا".

يشار الى ان حملة الشهادات العليا وشرائح اخرى، يخرجون بين فترة واخرى بتظاهرات للمطالبة بتعيينهم في دوائر الدولة او توفير فرصة عمل لهم.

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