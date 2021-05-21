2021/05/21 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصدر في شرطة محافظة ذي قار، عن اقدام شاب على قتل عمه واصابة زوجته بسبب خلاف عائلي، في قرية العوجة بقضاء الرفاعي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث، فيما تجري عملية بحث عن الشاب، بعد هروبه الى جهة مجهولة بعد ارتكابه الجريمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاب يقتل عمه ويصيب زوجته بسبب خلاف عائلي في الرفاعي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاب يقتل عمه ويصيب زوجته بسبب خلاف عائلي في الرفاعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).