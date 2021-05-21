2021/05/21 | 09:56 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك.. داعش يستهدف قرية بقذائف هاون والأهالي يردون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/21 | 09:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك.. داعش يستهدف قرية بقذائف هاون والأهالي يردون) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك.. داعش يستهدف قرية بقذائف هاون والأهالي يردون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).