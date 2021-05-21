خام برنت يتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس

2021/05/21 | 10:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني يتجه خام برنت صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس، مع استعداد السوق لاحتمال زيادة تدفقات النفط الخام الإيراني مع اقتراب طهران من إحياء الاتفاق النووي.وتم تداول العقود الآجلة للنفط […]

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