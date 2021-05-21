بحوزتهم 200 حبة مخدرة وكرستال.. إلقاء القبض على متهمين في بابل (صورة)

2021/05/21 | 10:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

القت قوة من مديرية شرطة محافظة بابل، الجمعة، عن القاء القبض على متهمين اثنين بترويج المواد المخدرة.

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وذكرت وزارة الداخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 آيار 2021)، ان "مفارز شعبة مكافحة مخدرات الكفل من تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من مروجي المخدرات تم ضبطهما متلبسان ضمن قاطع المسؤولية جنوبي مدينة الحلة وبحوزتهما أكثر من ( ٢٠٠ ) حبة مخدرة مختلفة الأنواع مع حوالي ( ٥٠٠ ملغرام ) من مادة الكريستال المخدرة".

وأضافت ان "المتهمين تم نقلهما الى مركز التحقيق المعني لإكمال الإجراءات القانونية".

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