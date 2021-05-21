ضعيف جداً - امين يونس

2021/05/21 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس في طُرفةٍ واقعية : " طالبٌ جامعي ذهبَ الى أستاذه مُعترضاً ، قائلاً : بروفيسور ..



أنا لا أستحق [ ضعيف جداً ] التي أعطيتني أياها .



ولأن الأستاذ يعرف الطالب حق المعرفة ، ويعرفُ بأنهُ ليس جّاداً في دراسته ولا يواظب على الدوام ولا يستوعب شيئاً من المنهاج المُقّرَر ...



فَرّدَ الأستاذ على الفور : أتفق معك تماماً ياعزيزي ، فأنتَ لا تستأهل ذلك … لكن لوائح الجامعة ، لا تُتيح لي أن أعطيك درجة أدنى من ضعي ......





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