حوار مع المتصهينة عائشة بكر حول إسرائيل - سامي الذيب

2021/05/21 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب وصلتني هذا الصباح الرسالة التالية من سيدة تسمي نفسها "عائشة بكر"، وأنا لا اعرفها، ولكنها من متابعات قناتيوقد رأيت أن من واجبي الرد عليها لأنها تكرر ما نسمعه من المتصهينين مرارا وتكرارا، خاصة هذه الأيام الأخيرة.-------------------الاستاذ سامي الذيبتحية طيبة لكانا من متابعيك منذ فترة طويلة ، ولكن تفاجأت من مواقفك المعادية لدولة اسرائيل ووقوفك الى جانب المنظمات الإرهاب ......





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