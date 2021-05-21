2021/05/21 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على اثنين من مروجي المخدرات في المحافظة.وذكرت القيادة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مفارز شعبة مكافحة مخدرات الكفل، تمكنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالجرم المشهود..



القبض على مروجي مخدرات في بابل المركز الخبري الوطني.

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