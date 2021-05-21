إسرائيل وحماس توافقان على وقف إطلاق النار

2021/05/21 | 10:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كل من إسرائيل وحركة "حماس"، ليل

الخميس، الموافقة على مقترح مصري لوقف

إطلاق النار في قطاع غزة، اعتبارا من

الساعة الثانية من صباح الجمعة

بالتوقيت المحلي.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء

الإسرائيلي

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