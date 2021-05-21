تعرض قرية في الحويجة الى قصف بقذائف الهاون

2021/05/21 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني في محافظة كركوك، اليوم الخميس، بان عناصر من تنظيم داعش الارهابي استهدفوا قرية الماجد التابعة لقضاء الحويجة، بعدد من قذائف الهاون.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "الهجوم لم يسفر عن اي خسائر بشرية، فيما شنت قوات الأمن عملية أمنية للبحث عن عناصر التنظيم بعد فرارهم الى جهة مجهولة".

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