القبض على متهمين اثنين بترويج المواد المخدرة في بابل

2021/05/21 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الخميس، عن تمكن مفارز شعبة مكافحة مخدرات الكفل من إلقاء القبض على اثنين من مروجي المخدرات.

وقال بيان للقيادة، ان "تم ضبط المتهمان متلبسان ضمن قاطع المسؤولية جنوبي مدينة الحلة وبحوزتهما أكثر من ( ٢٠٠ ) حبة مخدرة مختلفة الأنواع مع حوالي ( ٥٠٠ ملغرام ) من مادة الكريستال المخدرة".

وأضاف البيان "تم نقل المتهمين الى مركز التحقيق المعني لإكمال الإجراءات القانونية".

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