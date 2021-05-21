القبض على 5 مطلوبين بضمنهم متهم بقضايا ارهابية في صلاح الدين

2021/05/21 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، عن تنفيذها حملة تفتيش واسعة لملاحقة المطلوبين للقضاء وفق مذكرات قبض صادرة من القضاء.

وقال بيان لمديرية شرطة المحافظة، ان "مفارز مديرية شرطة محافظة صلاح الدين قامت حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض، حيث تمكنت من إلقاء القبض على ٥ متهمين بمواد قانونية مختلفة بضمنهم متهم واحد وفق المادة ٤ / إرهاب".

واضاف، ان "مفارز قسم شرطة بيجي بالاشتراك مع مفرزة من قسم متفجرات صلاح الدين وأثناء تفتيش قرية المالحة تمكنت من العثور على قذيفة مدفع نمساوي واحدة، وقنبرة هاون ٨٢ ملم واحدة، وقنبرة هاون ٦٠ ملم واحدة، واطلاقة من مخلفات داعش الإرهابي، وتم رفعها بدون حادث".

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