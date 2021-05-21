شرطة بابل تلقي القبض على متهمين اثنين بترويج المخدرة

2021/05/21 | 10:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، القاء القبض على متهمين اثنين بترويج المواد المخدرة جنوبي مدينة الحلة، مركز المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، ان “مفارز شعبة مكافحة مخدرات الكفل تمكنت من القبض على اثنين من مروجي المخدرات، إذ تم ضبطهما متلبسان ضمن قاطع المسؤولية جنوبي مدينة الحلة”.وأضافت انه “تم ضبطهم وبحوزتهم أكثر من […]

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