2021/05/21 | 10:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني في مثل هذه الأيام قبل 837 عامًا استقبلت بغداد رحالة أندلسيًّا مرّ بها في طريق عودته من الحج، لم يكن هذا الزائر مجرد عابر سبيل، بل كان كاتبًا خطّ قلمه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعيون رحالة أندلسي..



تعرف على بغداد ومعالمها قبل 837 عاماً المركز الخبري الوطني.

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