غوتيريش يحث إسرائيل وحماس على الالتزام بوقف إطلاق النار

2021/05/21 | 10:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة كل من اسرائيل وحماس في غزة على الالتزام بوقف إطلاق النار، وقال إن على الدولي أن يساهم في حزمة إعادة إعمار” تدعم الشعب الفلسطيني وتعزز مؤسساته”.

وقال غوتيريش للصحافيين بعد إعلان أمس الخميس، نهاية 11 يوماً من الاشتباكات الدامية، إن “على عاتق القادة الإسرائيليين والفلسطينيين مسؤولية تتجاوز استعادة الهدوء من أجل حوار جاد لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع”، وفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وتابع أن الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع إسرائيل، والفلسطينيين، والشركاء الدوليين والإقليميين، للعودة إلى “مفاوضات جادة ” للتوصل إلى تسوية تقوم على حل الدولتين، على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967.

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