الخدمات النيابية تكشف عن قانون لمعالجة ظاهرة تحويل البساتين الى أحياء سكنية

2021/05/21 | 10:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الجمعة، عن وجود مشروع قانون داخل اللجنة لحل مشكلة البساتين التي تحولت الى أحياء سكنية.وأكد عضو اللجنة مضر السلمان، في تصريح صحفي، أن “مشروع القانون يقضي بتحويل جزء من الأرض الى صاحبها الأصلي”، مشيراً الى أن “الجزء الآخر من مشروع القانون يحيل الأراضي للدولة، التي تقوم بدورها […]

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