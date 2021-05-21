ارتفاع بدرجات الحرارة.. طقس العراق خلال اليومين المقبلين- عاجل

2021/05/21 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تشير التوقعات الجوية، اليوم الجمعة، إلى ان الطقس صحو في عموم المدن العراقية مع انتشار بعض الغيوم في اقسامها الغربية، مع فرصة لتساقط زخات مطر، واستقرار في معدلات الحرارة لهذا اليوم.وذكرت الهيأة العامة للانواء الجوية في بيان، أن "الحالة الجوية خلال اليومين المقبلين غائم مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة".

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