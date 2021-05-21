السكك تحدد موعد انطلاق رحلات القطارات بين بغداد والموصل

2021/05/21 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت الشركة العامة للسكك الحديدية، اليوم الجمعة، موعد انطلاق رحلات القطارات بين محافظتي بغداد والموصل.

وقال المدير العام للسكك جواد طالب لـ (بغداد اليوم) إنه "تم تأهيل وصيانة خط السكة من بغداد إلى مشارف محافظة نينوى على بعد ٢٠ كم من محطة قطار الموصل".

وتوقع "إكمال تأهيل خط السكة وصولا إلى محطة قطار الموصل خلال الشهر المقبل، والمباشرة بإطلاق الرحلات بين المحافظتين".

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