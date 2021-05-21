وفاة رجل تركي الجنسية في حادث عرضي شمالي واسط

2021/05/21 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان رجل تركي الجنسية لقى حتفه، في حادث عرضي اثناء ممارسة عمله جنوبي محافظة واسط.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "الشخص يعمل كعامل في شركة كهرباء الماس، وهو تركي الجنسيه، حيث سقط داخل حفره في الشركه ضمن منطقه ناحيه الوحده، مما أدى الحادث الى وفاته".

واضاف، انه "تم نقل الجثه إلى مستشفى الشيخ زايد في بغداد".

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