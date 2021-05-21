2021/05/21 | 10:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت مديرية شرطة صلاح الدين، اليوم الجمعة، بالقاء القبض على 5 متهمين بينهم بالإرهاب في المحافظة.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مفارز مديرية شرطة محافظة صلاح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بخمسة متهمين بينهم بالإرهاب في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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